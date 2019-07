Daniela Ospina celebra mejoría de su padre con un video:

View this post on Instagram

#EntrenimientoAUnClic Las vacaciones de los Ospina Después de la delicada situación de salud que enfrentó el padre de Daniela y David Ospina, la familia decidió irse de vacaciones a disfrutar del mar. La madre de los Ospina informó por medio de sus redes que su esposo se está recuperando satisfactoriamente y agradeció a quienes se han manifestado con su apoyo. ••••••• #danielaospina #davidospina #ospina #vacaciones #familia #mar #respect #aunclic #news