José Miguel Viñuela: "El daño psicológico que le hace el Compin a mi mamá es terrible"

Este último tiempo, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), ha sido fuertemente cuestionada por evidenciar una serie de irregularidades. Las deficiencias del organismo público, que está encargado de tramitar las licencias médicas, se visualizó luego de que un trabajador prendiera un extintor para ser tomado en cuenta. A los días, otro hombre se cortó los brazos en la sede de la institución ubicada en Santiago Centro.

Esta semana, el ministro de Salud Jaime Mañalich asistió al matinal de Mucho Gusto para hablar sobre la salud actual, el Plan Auge y el futuro del Compin. Mientras debatían sobre la ineficiencia del organismo puesto en duda, José Miguel Viñuela increpó a Mañalich. El problema lo toca muy de cerca, ya que su madre ha sufrido las consecuencias de las malas prácticas de la institución.

"¿Por qué partir de la presunción de que las personas mienten o que los médicos mienten?", interrumpió el animador al ministro. La autoridad le respondió que "en este caso en particular, el sistema funciona en base a la presunción de mala fe". Además, asegura que esto se debe a que "no somos radicales en perseguir a quienes falsean, emiten, hacen, venden licencias. Eso es un fraude", asevera.

Ante la respuesta del titular de la cartera, el ex animador de Mekano arremetió y dio a conocer el complejo caso que vive su mamá. "Voy a hablar de la fribromialgia, que es una enfermedad que mi mamá sufre. Ha tenido que ir al Compin veinte mil veces. Y, finalmente, el daño psicológico que le hace el Compin a mi mamá es terrible. Esta es una enfermedad que es muy psicológica y psicosomática, entonces el daño es terrible. La impotencia de que no le acepten las licencias, la impotencia del daño psicólogo… cómo decir que realmente estoy enfermo. A mí me parece que eso vergonzoso, es inadmisible, es indigno", sostuvo José Miguel Vieñuela.

