Épica respuesta de Elizabeth Loaiza a quienes la criticaron en una foto

Pregunta al aire: Acaso las mujeres no trabajamos y no podemos gastar en viajes? Eso solo lo hacen los hombres o que?. Pregunto porque he recibido comentarios de algunas personas que yo no sé con qué mujeres estén acostumbrados a tratar o qué tipo de mujeres son las de su familia. No se si es que están acostumbrados a ver puras putas y/o mantenidas. Que pesar que traten a las mujeres como un objeto. Acaso las mujeres nos la pasamos ofendiendo a Los hombres que montan fotos de carros o de joyas o de viajes??? Podríamos vagamente decirles ladrones cierto? Pero cómo son hombres entonces les decimos en nuestra sociedad jefes, patrones, hombres ricos. Jajajajaja. Que pesar lo que nos toca aguantar a algunas mujeres que somos independientes, que nuestra familia nos inculcó el valor por lo propio y trabajamos toda la vida!. No toda la bonita es puta y no toda la fea es santa. Ojo con eso!. En Colombia aún quedamos mujeres barracas y emprendedoras, sino miren al rededor en sus casas, cuantas mamás solteras los han criado a ustedes? Cuantas abuelitas? Cuantas tías?. Yo amo y admiro a la mujer Colombiana. Una mujer que no se rinde y que nada le queda grande. Feliz cumpleaños amiga linda. Te quiero mucho! Que Dios te bendiga y que cumplas muchoooos muchooos años más de vida @lina.pulido1 🙏❣️🎊🍾🌵🐪🏜.