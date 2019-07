"Vivo como rica y no soy rica": Helhue Sukni confiesa que está tapada en deudas

El viernes pasado se vivió un nuevo capítulo de "Podemos Hablar". En esta ocasión, los invitados fueron Vesta Lugg, Nicolás Larraín, Andrés Longton, Helhue Sukni, Angélica Castro y Fabrizio Copano. Los asistentes hablaron y debatieron sobre distintos temas, como el amor, la política y anécdotas personales.

Una de las interrogantes que hizo Julián Elfenbein tuvo relación con la economía de los seis rostros invitados. Preguntó si había alguien que estuviera tapado en deudas. Nicolás Larraín y Helhue Sukni se pusieron de pie para contar su situación. Esta última, llamó la atención por lo que comentó al respecto.

"Yo debo hasta los espejos del auto que me compré. O sea no, perdón, con cuea tengo pagados los espejos. Yo estoy tapizada en deudas. Estoy tapada en deudas", reconoce la "abogada de los narcos".

Helhue dice que son puras deudas nuevas. "Porque abro un hoyo para tapar otro, y así estoy. Y como a mí me gusta vivir bien, o sea, vivo como rica y no soy rica. Entonces, me compro autos grandiosos y con cuea he pagado las manillas del auto, los espejos", sostiene.

La nueva influencer cuenta que tiene que pagar autos. Además, debe 14 años de la casa que compró. "Capaz que esté finada, no voy a alcanzar ni a pagarla", dice.

“¿Pero saben qué? Yo me he cuestionado. Si yo no tuviera deudas, no me levantaría a trabajar, porque me gusta tanto estar acostada en mi camita con mi scaldasonno", relata. La motiva tener que levantarse para pagar sus deudas.

