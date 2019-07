"No nos colgamos del movimiento": Gonzalo Feito anuncia creación de canal feminista

Gonzalo Feito junto a la productora Ratz presentaron ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) el proyecto de un canal cien por ciento feminista. La concesión de transmisión digital fue aprobada por el organismo por un período de 25 años.

Se propuso ocho horas de transmisión, con programas franjeados de dos horas cada uno. Todos los programas serán "conducidos por mujeres y liderados por mujeres desde detrás de cámara", asegura el presentador de TV a "La Cuarta". “Es un matriarcado total", agrega.

El comunicador sostiene que trabaja con una periodista de género, por lo que el tema del feminismo lo tiene "instalado" en la oficina. La periodista les dice que hay que tener un ambiente "sororo". Es decir, que tiene que haber hermandad entre mujeres.

Gonzalo Feito tras polémica pregunta a Javier Bardem: "Soy un feminista declarado" El periodista del programa CQC salió al paso luego de la desubicada pregunta que le hizo al actor en el Festival de Cannes

"He aprendido mucho. Soy un bendecido, es un lindo desafío. Me parece que es tremendamente importante instalar a la mujer al mismo nivel del hombre, con todos los beneficios y que no hayan más segregaciones de este tipo”, señala al diario popular.

El proyecto lo presentó en el 2017. Por ende, el periodista descartó aprovecharse del feminismo para la realización del proyecto. “Antes de toda esta efervescencia femenina, nosotros con mi equipo ya estamos pensando en esto", indica. "No nos colgamos del movimiento para nada”, asevera.

El ex CQC comenta que están trabajando en el logo y en la definición editorial. En el 2021 se espera que salga al aire el canal. "Son 22 meses previos de implementación, que tienen que estar aprobado por la Subtel, en la parte técnica, y la parte del contenido por CNTV”, indica Feito.

Te recomendamos: