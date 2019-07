El comentado traje con el que se casó Ana María Estupiñán

View this post on Instagram

Ayer fue un día demasiado especial, tomé la segunda decisión más importante y feliz de mi vida frente a la ley y frente a nuestras familias; creo que nunca en mi vida había sido tan feliz y había estado tan segura de algo. @37matty eres el hombre más increíble, especial, sabio, inteligente, hermoso… podría seguir describiendo todo lo que te caracteriza pero jamás terminaría, y te quiero dar gracias por escogerme a mí para acompañarte por el resto de tu vida. Dios, no puedo sentirme mas amada por ti al darme un hombre como él para caminar juntos, apoyarnos y cumplir sueños los dos; gracias por esta nueva gran familia que tenemos con la que contaremos y seguiremos divirtiéndonos siempre. Gracias familias hermosas por acompañarnos en este día que para nosotros tuvo un gran significado. Nos sentimos amados por todos ustedes, gracias por venir desde tan lejos e incluso desde cerca. . Gracias @faneymeneses por consentirme de parte de Dios y usar ese talento tan increíble para dejarme hermosa 🤗💄 . Gracias @diegogzo por ese vestido tan espectacular, por darle en el punto a mi gusto y permitirme estar a la altura 🤗👗