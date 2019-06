Mon Laferte: "No me voy a teñir el pelo, tengo canas, así soy y me gustan"

Mon Laferte se encuentra en Lisboa, Portugal, de gira. En redes sociales publicó que se "enamoró literalmente" del lugar. "Que pinche afortunada soy de poder conocer el mundo gracias a la música", escribió. Además le agradeció a Antonio Zambujo por invitarla a cantar con él y por darle la oportunidad de conocer su arte.

Mientras se encuentra de viaje, la cantante aprovechó las redes sociales para postear un potente mensaje su cabello y canas. La chilena compartió una publicación sobre el pelo blanco en las mujeres y la diferencia social que hay con los hombres sobre este tema.

"No me voy a teñir el pelo, tengo canas, así soy y me gustan. Si a usted no le gustan las canas, píntese su cabello. Además siempre me he preguntado, ¿porqué a los hombres sí le son permitidos los cabellos blancos y a nosotras no? # elmundocambiabbs", escribió la artista.

Después de la publicación que realizó en redes sociales, la intérprete de "Tu falta de querer" recibió decenas de comentarios respaldando su postura sobre el pelo y las canas. Además, le dijeron que ella siempre se veía hermosa y que el cabello blanco es lindo y natural. Incluso, algunas mujeres compartieron sus experiencias relacionadas al tema.

Revisa algunos de los comentarios que generó el mensaje de Mon:

Una mujer es bella tal cual es. Una cana no quita lo femenino, 1 cana no te quitará tu voz angelical,1 cana no quitará tu talento y 1 cana nunca borrará tu belleza….es hora de ver a una mujer con ojos de mujer cuando ven a un hombre con canas

