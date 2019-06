Tras retirarse los biopolímeros Yina Calderón volverá a operarse sus glúteos:

View this post on Instagram

Asi esta mi cola despues de 4 procedimientos quirurgicos para retirar el biopolimero, gracias a Dios estoy totalmente sana ( ya retiraron todos los biopolimeros que me estaban afectando, es claro que aún tengo porque nunca salen el 100% con ellos debo vivir toda la vida ) 😀 si se dan cuenta los gluteos no estan parejos hay uno mas grande que otro y mas caido, esta proxima semana vamos hacer una semi reconstruccion de gluteo para dejarlos igualitos, les estaré mostrando el proceso @dr_urasanoficial mucho ánimo para las mujeres que están pasando por lo mismo, de esto se puede salir pero recuerden el proceso es largo y de mucha paciencia .