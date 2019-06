"Galáctica", le dicen a Violeta Bergonzi por sensual publicación:

View this post on Instagram

SOY PORTADA DE @revistadonjuan La luna es el límite! ☄️ Nueva edición @revistadonjuan este mes celebramos los 50 años de la llegada del hombre a la luna! Las mejores historias sobre el #apolo11 , las mujeres en la luna y la nueva era de la conquista espacial 🌔 – Gracias a @tatianazuluagal @hernanpuentes @normajaneid 💥