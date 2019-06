La actriz cautivó la atención de los internautas con una foto donde aparece muy ligera de ropa. Manuela González sorprende en redes con foto ligera de ropa

Manuela es reconocida por su personalidad irreverente ante algunos temas. De hecho, uno de sus últimos papeles fue en Susana y Elvira, donde mostraban la vida amorosa de las mujeres, desde una perspectiva real (sin príncipes azules y una ola de emociones constantemente) .

Sin embargo, no la volvimos a ver en la televisión; y en gran parte es porque se ha dedicado a sus hijos y familia. Pero, eso no significa que no siga dando de qué hablar.

La modelo compartió en las recientes horas una fotografía en la que no dejó nada en la imaginación. Allí, la actriz posó desnuda en la sala de su casa. Aunque se encuentra de espaldas su figura quedó claramente demarcada por una pequeña tela que cubre parte de sus caderas.

"#nocaptionneeded (no necesita descripción)", es el mensaje que aparece en la publicación.

La reveladora instantánea generó miles de reacciones en la red social. A la pocas horas de haber sido compartida la publicación ya cuenta con más de 21 mil 'Me Gusta' y cientos de comentarios. "La foto perfecta", "Qué 'mujeron"", "Me encanta", "Que foto tan bonita", escribieron algunos internautas.

Y es que luego de dos hijos, la modelo sigue teniendo una de la figuras más envidiables de la farándula colombiana. Algo que ha logrado gracias a su constancia en rutinas de ejercicio como pilates y una buena alimentación.

Recordemos que…

Fue en abril del año pasa cuando nació Alma, la hija menor de Manuela González y Andrés Vasco. La pequeña es la segunda hija de la pareja, que sostiene una relación de más de seis años.

