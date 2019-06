La foto sin maquillaje de Jessica Cediel que inquietó a internautas:

View this post on Instagram

Un corazón PURO es la clave. No hay nada más bonito que un corazón bonito. 🙏🏻😊❤️ Recuerda que DIOS VE NUESTROS CORAZONES. A DIOS no le impresiona lo material, ni el dinero, ni los estudios universitarios, ni cómo vivimos, ni qué comemos, ni qué compramos, ni el físico o el cuerpo, ni en que trabajamos, ni cuántos seguidores de redes sociales tenemos, ni cuantos likes ganamos… NADA! Porque todo eso es pasajero. Pero Dios sí se fija en nuestro CORAZÓN. Así que cuida tu corazón. Proverbios 4:23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida☺️