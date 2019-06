Carolina Soto muestra el resultado de su nueva cirugía de senos

Hace algunos días la presentadora de Día a Día anunció en redes que debía cambiar sus implantes.

Un hecho que la tenía muy atemorizada teniendo en cuenta que su anterior experiencia no había sido la mejor.

"La verdad es que ya llevo 18 años desde que me hice esta cirugía, que además me pareció macabra, me pareció miedosa, me pareció terrible. ¡Ay, Dios mío! Me dieron dizque tres días de incapacidad y no me paré de la cama en 15 días. O sea, yo casi me muero, de verdad. Por eso es que le tengo tanto pánico a ese tema", comentó en un video en su cuenta de Instagram.