Tatiana Molina: “Me gusta hacer comedia que permita reflexionar”

Una sociedad dominada por las mujeres, en la que ellas se encuentran en los puestos de poder, son las proveedoras del hogar y gozan libres de sus derechos sexuales, es lo que propone Reversible, la obra escrita y dirigida por Claudia Pérez, y que se puede ver en el Teatro Mori Vitacura.

Con escenas para reír a carcajadas, muestra cómo sería un mundo en el que los típicos micromachismos fueran aplicados por las mujeres hacia los hombres, con diálogos que sorprenden y que invitan al debate. En esta oportunidad, serán ellos las víctimas de los comentarios desubicados, las descalificaciones y todas las costumbres normalizadas en contra de nosotras.

Todo comienza cuando dos parejas se juntan a comer. Ellas se preocupan del asado y ellos de las ensaladas. ¿Qué pasaría si invertimos los roles? Esto plantea la comedia protagonizada por Rodrigo Muñoz, José Luis Aguilera, Claudia Pérez y Tatiana Molina.

Molina interpreta a Elisa, una exitosa ingeniera comercial que está casada con Daniel, quien está a cargo de las labores de la casa y de los hijos. Es una mujer que abusa de su poder y maltrata a su marido. “Esta producción me ha hecho reflexionar y agradecer que hoy se estén visibilizando estas cosas”, dice, y agrega que “estamos en tierra derecha para que se vayan produciendo los cambios que necesitamos”.

¿Cómo se comportan estas mujeres? ¿Terminan adoptando rasgos masculinos?

Silencian a los hombres en público, no los dejan hablar, les roban las ideas y hablan más fuerte que ellos. Ejercen un feminismo exacerbado y polarizado que también es malo. Se muestra a las mujeres en el poder, pero mal usando ese poder. Es una visión de qué pasaría si fuese así, si los roles estuviesen inversos.

Se van al extremo…

Sí. La única posibilidad de cambio es con algo que realmente sea provocador. Todos estos movimientos actuales tienen un sentido. Primero se produce una ruptura y después se va a lograr un equilibrio.

¿Cómo reacciona el público?

Súper potente. Hay mucho comentario, hombres que se paran a aplaudir y se preguntan: “¿De verdad somos así?”. Algunas personas escriben dando las gracias.

¿Se podría decir que es tragicómica?

Pasa desde lo más gracioso hasta llegar a un ambiente de violencia. Tiene partes muy hilarantes y, de repente, se va enrareciendo el ambiente, y aparece ese momento en que uno se pregunta cómo llegué a esto. Nos ha pasado mirar al público y ver mujeres llorando. La obra tiene muchas capas, todo depende del momento en que la veas. Hay veces en que te puedes quedar en la capa de la diversión asegurada y otras en que te preguntas si te ha pasado, porque cada una de nosotras, en el ámbito que sea, hemos vivido alguna situación así.

Tienes una larga carrera en televisión. ¿Cómo te ha afectado el machismo en tu trayectoria?

Me pasó en grupos de trabajo donde teníamos reuniones creativas y los hombres se tomaban el micrófono, entonces yo terminaba gritando para dar una idea. Los roles más importantes los tenían ellos y nosotras hacíamos el papel decorativo. Eso dolía harto. Encontraban que todo lo que nos pasaba a nosotras era fome y que las cosas masculinas eran más entretenidas. Siempre la mujer ha sido poderosa, apañadora y potente, y ahora está pasando que esta gran mujer se quiere poner al lado del hombre, no detrás.

¿Cómo viven esta experiencia como elenco ?

Estamos súper afiatados como equipo. Empezamos a recrear la situación y de repente sentimos que estamos los cuatro en un carrete, y a veces las cosas se tornan más violentas y hacemos catarsis. La gracia que tiene este género es que tu percibes inmediatamente lo que está ocurriendo. La gente va comentando. Me gusta mucho hacer comedia que permita reflexionar. No está hecha sólo para que te rías, y a mí me interesa que a la gente le pase algo, que se genere un tema de conversación. La gracia que tiene la comedia es que, al no ser violenta, puedes decir cualquier cosa y la identificación que hace en el público es positiva.

¿Cuál es tu invitación para ver Reversible?

A través de un prisma divertido, podrán reflexionar de temas importantes. Se podrán volver a plantear qué es la violencia: no dejarte hablar, quitarte las ideas, minimizarte, darte un beso cuneteado. Esta obra habla de todo eso y nos hace pensar. Me parece que es bueno que exista la posibilidad de hacerlo y que las parejas puedan salir del teatro con un tema de conversación. Mi invitación es a pasarlo bien dialogando.

La primera temporada de Reversible estará en la cartelera del Teatro Mori Sala Vitacura hasta el 14 de septiembre. Viernes y sábados, a las 22:30 horas.

Más información en www.centromori.cl

