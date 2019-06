¿Novia transexual de Mauro Urquijo se sometió a la operación de cambio de sexo?

El nuevo amor de Mauro Urquijo, María Gabriela Isler, habló de este y otros temas en un nuevo capítulo de Los Informantes de Caracol.

La modelo colombiana afirmó que desde pequeña se sentía en un cuerpo extraño.

“Me ponía los tacones de mi mamá y empezaba a caminar. Jugaba a Sailor Moon, me ponía la media velada en la cabeza y ese era mi cabello largo”.

Y años más adelante, más grande, madura y segura de sí misma, comenzó su transformación.

Primero se sometió a una rinoplastia, luego a una bichectomía, se puso implantes de seno y finalmente se realizó una lipoescultura.

“Duró dos meses [la recuperación], me sentía muy horrible, a veces lloraba y decía sáquenme esto del cuerpo porque no sentía que era mío, me dolía en las noches”, dijo María Gabriela.