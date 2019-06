"No te lo mereces": Belén Soto publicará libro sobre su depresión y problemas alimenticios

View this post on Instagram

A los 15 años, viví una relacion abusiva con un hombre que me doblaba la edad que hizo que perdiera por completo mi autoestima, confianza y seguridad. Un secreto que se lo oculte a mi familia por mucho tiempo y que me llevó a una depresión por más de 3 años, donde subí 15 kilos, pase por bulimia, adiccion al azúcar, y todas las dietas más extremas y absurdas del mundo para poder volver a quererme a mi misma. Me llene de inseguridades con mi cuerpo y mirarme al espejo paso a ser mi peor pesadilla. Me castigaba comiendome esa torta que no quería y cometí todos los errores que hoy me hacen decir, "NO TE LO MERECES" Contar mi historia y llevarla a un libro, me llevo más de 2 años, Fue un proceso de reconciliación con mi cuerpo, un proceso duro para serte sincera, confiar nuevamente en mi, en mis metas, mis deseos y el amor. Pelear por lograr esa mejor versión de mi misma y volver a mirarme al espejo y decir ¡"Me encnata como me veo"! Y la única que puede salir de eso y volver a creerse el cuento, eres tu misma. Es un relato fuerte, quizás en algunas partes triste, pero estoy segura, que somos muchas las que hemos salido adelante y que tenemos un testimonio para contar. Este 1 DE JULIO, podrán encontrar mi libro en todas las librerías del país! #CreeteElCuento #NoTeLoMereces