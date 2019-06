Poder Drag: Tres exponentes se toman la portada de Nueva Mujer en el Mes del Orgullo LGBTQI+

Fedora @fedoradegales

“Siento que el drag permite comunicar una visión o fantasía a través del cuerpo, rostro, lenguaje no verbal, movimientos sutiles o exacerbados, que coexisten por medio de trazos, técnicas y herramientas. Para mí es un arte y el arte es algo visceral, que nace de la necesidad de comunicar, de transmitir. Además, existe un proceso detrás de la experimentación para llegar a tal composición. Es un camino de autoconocimiento. De hecho, llegué al drag como una manera de llevar a cabo aquellas visiones pasadas que no existen en nuestro presente”.

C-PHER @CPHER_ART

“Vengo del mundo del cosplay. Llevo varios años caracterizando personajes de animación, de cómics, de películas, pero llegó el momento en que quise explorar otras áreas. Materializar, llevar a la realidad muchas ideas que mantenía en mente. Cuando conocí el programa estadounidense RuPaul’s Drag Race, se me abrió el mundo, me di cuenta de que todos podían expresar su arte sin límites, sin normas. Me animé, fui a mi primera noche drag y desde ese día no me detuve. Uno de lo aportes del mundo drag es que nos permite salir de la rutina, disfrutar un momento de diversión, de análisis. Nos permite explorar un mundo donde los límites no existen, donde podemos vivir nuestra propia fantasía y ser todo lo que deseamos ser”.

COTEE MILLER @COTEEMILLER

“El drag me ha hecho reflexionar sobre cuestiones de género y mis privilegios, ha sido un aprendizaje. Más que identificarme con el término ‘hombre’, me siento más cómodo cuando me tratan como persona. En este sentido, me siento más identificado con el término queer. Sin embargo, sigo teniendo esos privilegios de hombre, porque puedo quitarme todo lo superficial (aunque me identifica) y tendré menos riesgo que una mujer en la calle. Que hoy sigan existiendo diferencias que disminuyan a la mujer, es realmente nefasto. Lamentablemente, por ser femenino también corremos riesgos y somos presos de la misoginia”.

Revisa el backstage esta espectacular sesión de fotos