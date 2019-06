La ausencia de la presentadora en la red social ha alarmado a sus seguidores. Carolina Soto explica porqué se apartó de Instagram.

Carolina Soto la semana pasada se sometió a un cambio de implantes de seno.

Desde entonces la caleña ha estado distante de las redes sociales; motivo algunos de sus seguidores le han hecho diferentes comentarios.

La modelo contó que pese a su predisposición para la cirugía su recuperación ha sido poco dolorosa. De hecho, está impresionada, y no sabe si fue su fe en su religión, pero no le ha dolido; fuera de lo impensable.

Reveló que el fin de semana decidió dedicarlo para su familia es por eso que ha estado perdida. Además, como habitualmente hace en algunas ocasiones hizo una pausa no solo pensando en ella, también en sus seguidores; ya que es consciente de la gran cantidad de contenido que comparte en redes sociales.

Sí me perdí un poquito, los tengo como en puntos suspensivos pero volví para quedarme", dijo.

He recibido muchos mensajitos, me han escrito al directo.

También, la presentadora confesó que su mamá es una de esas personas que ha estado encima de ella con su recuperación. A pesar de que no sienta ningún dolor, es necesario tomar las precauciones ya que es una cirugía que depende mucho de su recuperación (especialmente porque los implantes de seno se puedes desacomodar).

"Estoy en shock no se si fue tanto lo que rece pero no me dolió ni cinco la cirugía, solo muy mínimo.

Pero, como dice mi madre así no sienta nada tiene que hacer caso, no tiene que hacer fuerza, no sea que le quedé una más arriba que la otra", expresó.