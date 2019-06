"PH": Steffi Méndez descubrió video de ex pareja con su amante tras revisarle el celular

Steffi Méndez fue parte de los invitados de "Podemos Hablar", programa estelar de CHV. En el último capítulo emitido el viernes, la hija de DJ Méndez compartió junto a Leo Caprile, Mónica Aguirre, Cristián de la Fuente, Iván Cabrera y Juanita Ringeling.

Mientras se llevaba a cabo la dinámica del espacio de conversación, Julián Elfenbein, conductor de "PH", preguntó si alguien no había tenido suerte en el amor. En ese instante, la joven influencer habló sobre una relación tormentosa que empezó cuando tenía 15 años y duró seis.

"Ilusa, pendeja enamorada, le creía todo. Y cuando ya me enteré de todas las mentiras, la infidelidad, fue un porrazo súper doloroso. Yo soy una persona súper sentimental, emocional que, cuando quiere, ama con locura. Fue fome, porque para mí él era mi primer amor", relata la hija mayor de Leo Méndez.

Pero Steffi no sorprendió sólo con esa confesión. Más tarde, Julián preguntó si alguien le había revisado el celular a su pareja. "Yo nunca me equivoco. Yo cuando tengo un dolor de estómago, no es que veo el teléfono y digo ‘me quiero meter’. No. Es como por algo"", reconoce la joven de 23 años. Incluso, cuando encuentra algo que no le gusta, increpa a su pareja.

La influencer dijo que después de su primera relación despertaron todas sus inseguridades, porque le fueron infiel. Por eso, afirma que tiene un "magíster" en hackear teléfonos.

Cuando le preguntaron qué fue lo peor que encontró, Steffi dice que un video. "El hueón se grabó tirando con otra mina. Esa fue mi primera relación, de seis años. Esa era la gota que rebasó el vaso. Eso mató todas las pasiones. Me causó rechazo al toque y dije ‘no, aquí yo tomo una decisión y se acabó’, porque había perdonado otras infidelidades, otras cosas que había pillado. Pero esto fue máximo. Me sangraban los ojos", relata.

Luego de descubrir esa infidelidad, se fue donde su mamá. Allí lloró toda la tarde, dice. Ella no sabía qué hacer, pero su mamá le respondió: "¿Cómo que no sabes qué hacer? Pesca tus cosas, devuélvete, anda y echa a ese hueón". Steffi volvió y sacó toda su ropa. Nunca más volvió.

"¿Pero quién hace eso? ¿Quién se graba haciendo eso? Y qué amante. Esa era una de las mil quinientas. Por eso aprendí a hackear teléfonos. Y eso lo heredé un poquito de mi mamá, porque mi mamá era cuática con mi papá", agrega.

