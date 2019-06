La bonita foto de la hija de Marbelle que muchos aplauden

La hija de la cantante de música popular sigue generado comentarios con sus publicaciones. La sensual foto que pocos conocían de la hija de Marbelle

Desde hace un tiempo Rafaella se ha convertido en una figura en las redes sociales. Ella al igual que Marbelle se han dedicado a un estilo de vida saludable y cuidar su apariencia.

Pero, la joven no solo sabe cautiva con su belleza, también con su sensualidad. En una de sus recientes publicaciones de Twitter se dejó con un hombro al descubierto mientras miraba fijamente a la cámara.

La publicación fue acompañada con un mensaje reflexivo sobre la aceptación. Pero, no cabe duda que lo que se roba la atención es la fotografía.

Insistir en poner una pieza en donde no encaja significa que no cabemos y que solo nos estamos rompiendo por querer entrar cuando realmente no es nuestro lugar. pic.twitter.com/nmgk0DpS7d

— Rafaella (@rafaellamusik) May 17, 2019