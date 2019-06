Con flores y peluches: Gala Caldirola y Mauricio Isla celebran su tercer aniversario a la distancia

Los mensajes de amor entre Gala Caldirola y Mauricio Isla no paran. Constantemente, la pareja está publicando detalles de su relación. Además, se envían románticos mensajes, sobre todo ahora que están a la distancia. La modelo se encuentra en España, mientras el "Huaso" está en Brasil por la Copa América.

Ayer, los recién casados cumplieron tres años juntos. Ambos publicaron saludos a la distancia a través de redes sociales. Isla hizo una recopilación de fotos, en donde aparece la pareja compartiendo momentos importantes de sus vidas. Junto a los registros, el seleccionado nacional de fútbol escribió un romántico mensaje para la ex chica reality.

"Felices tres años juntos mi vida. Me complace decirte que el amor que siento por ti se ha vuelto más grande y no tengo ninguna duda que estamos hechos para amarnos. Desde que estamos juntos no he dejado de descubrir que cada día es único y maravilloso para seguir disfrutando de este hermoso sentimiento a tu lado", publicó.

Al instante, Caldirola también compartió un tierno saludo. "Hoy es nuestro tercer aniversario. No sabes lo que daría por tenerte frente a frente y poder decirte todo lo que siento, lo que deseo y lo que proyecto contigo. Eres mi gran amor. Mi compañero de vida… mi amor para siempre. ¡Te amo con toda mi alma! ¡Gracias por cada momento juntos!", posteó la española.

Las dos publicaciones dejan ver los regalos que le envió el "Huaso" a Gala. Flores, tarjetas y peluches recibió la modelo por la celebración de su tercer aniversario.

