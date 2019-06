El exmánager del futbolista colombiano reveló algunos detalles inéditos de la vida del deportista. Exmánager de James asegura que actrices colombianas estaban detrás de él.

Fernán Martínez en entrevista con 'Suelta la sopa' reveló que ya estaba anunciada la separación de James con Daniela; que ocurrió en 2017 luego de seis años de matrimonio.

El hombre dio a entender que la fama que tuvo el futbolista fue casi catapultada; y como es de esperarse quienes lo rodean tienen que estar a su nivel, porque es muy difícil conformarse con lo primero.

Pero, la revelación fue cuando Fernán reveló que era un mujeriego; algo que se rumoró había sido uno de los motivos del divorcio de la pareja pero que ninguno de los dos confirmó.

Y es que para el exmánager esto no es ningún pecado, de hecho es un efecto secundario de la fama. Esto no solo se ha visto en la vida del 10 de la Selección Colombia, también en jugadores de Europa, incluso de Montecarlo.

Lo que pasa es que la fama llama y lo que vio en Colombia no fue diferente a lo que ya había visto. Además, cuando en la entrevista se habló sobre las actrices el hombre afirmó que ellas lo daban sin pensar demasiado.

"¿Es que quién no es mujeriego a los 23 años? Con fama, fortuna, ¿quién no es mujeriego? Pero no es ser mujeriego, el éxito trae todas estas cosas. Yo lo he visto en Europa, en Montecarlo, las cosa que yo veía. En Colombia, las actrices. Todo el mundo anda detrás de él", expresó.