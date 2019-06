¡No aguantó más! Cote Quintanilla rompe en llanto por quiebre de amistad en "Mucho Gusto"

En "Mucho Gusto" estaban comentando el caso de la joven que liberó a un amigo, luego de recopilar información sobre su caso y comprobar su inocencia. El joven estuvo injustamente detenido por quemar, supuestamente, un bus. En torno a este tema, los panelistas estaban hablando sobre el valor de la amistad y sus experiencias.

En este contexto, Cote Quintanilla contó una dolorosa experiencia sobre el reciente rompimiento de una amistad. Se sintió traicionada por un amigo. Esta situación le hizo cuestionarse muchas cosas, como si había hecho las cosas bien. La comunicadora estuvo "bajoneada" por este quiebre y reconoció que le cuesta confiar después de una traición. "Como que uno también se enreda en que, y lo voy a decir súper explícito, si me cagaron una vez, ¿cómo no me van a cagar de nuevo?”, relata.

La cantante asegura que el quiebre no tiene vuelta atrás, ya que la traición fue muy fuerte. “Sí, definitiva (la ruptura). Perdón, pero para mí sí es definitiva, porque yo no tolero las mentiras, las traiciones. Yo soy súper leal, voy ahí con todo contigo. Y a mí hay algo que me enseñaron: la lealtad es profunda", se sincera.

“Yo tomé la decisión, quizás un poco más drástica, de distanciarme. Porque según mi personalidad, eso es lo más sano para mí. Pero también, según mi personalidad, creo que es lo más sano para esa persona. No causarle daño tampoco", agrega la panelista de "Mucho Gusto"

A pesar del mal momento vivido, Cote agradece la amistad con esa persona. "Es tu amiga finalmente, porque te brindó cosas maravillosas. Yo soy drástica con la honestidad, con eso. Y eso no lo voy a cambiar. Pero sí uno agradece todos los momentos bonitos, las cosas vividas", señaló. Además, asegura que cierra las puertas al diálogo, pero sí a la confianza, por lo menos por ahora.

