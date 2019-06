¡Se ve estupenda! La cirugía con la que Carolina Soto bajó 22 kilos

A mediados de marzo, Carolina Soto se sometió a la cirugía de manga elástica. El procedimiento la ayudó a reducir su estómago y disminuir su peso. Desde la operación hasta ahora, la cantante bajó 22 kilos, pasando de la talla 42 a la 38, según cuenta a "LUN".

"Llevo toda una vida haciendo dietas y tuve trastornos alimenticios cuando fui más chica. Empecé a averiguar de operaciones de este tipo con miedo porque había escuchado de malas experiencias. Yo no era candidata para una intervención porque no tengo ninguna enfermedad preexistente. No tengo problemas con la insulina o algo familiar pero yo quería dejar de ser esclava de las dietas", relata al diario escrito.

La coach de "Rojo" asegura que siempre había hecho dietas por períodos, como cuando tenía una sesión de fotos o tenía que grabar un video clip. "Me cansé de hacer dietas y ya tengo 35, entonces el resultado de estas no era lo mismo que a los 22", señala.

Maura Rivera se despide de "Rojo" y le envía potente mensaje a Yamna Lobos La bailarina le dedicó unas palabras a su compañera de "Las Cocoteras"

En cuanto a la alimentación, la primera semana después de la operación tuvo que comer alimentos líquidos y, luego, molidos. Sin embargo, ya puede alimentarse de manera normal. "Estoy comiendo súper poquito pero cada tres horas, bien balanceado y con proteínas pero a tolerancia, porque mi estómago no da para más", asegura.

"Hice un cambio grande que no me puedo farrear, sé que esto no es magia. Me he cuidado harto haciendo ejercicio, mi piel ha sido súper generosa, no tengo nada para cortar y pegar", indica la cantante. Además, menciona que toda la ropa que tenía le queda grande. Ha tenido que comprar hasta ropa interior nueva por la baja de peso.

Actualmente, Carolina Soto es coach de "Rojo". Se ha desempeñado en esa misión desde la segunda temporada. También está presentando su musical "Corazón Rojo", espectáculo que montó junto a otras ex integrantes del programa de talentos.

Revisa como luce actualmente la emblemática participante de "Rojo, fama contra fama":

Gala bailarines de "Rojo": Jazz Torres gana la tercera temporada con espectacular presentación La bailarina, que obtuvo el primer lugar con nota 6,6, ganó diez millones de pesos

Te recomendamos: