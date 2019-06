¡Le dijeron de todo! Actitud de Rocío saca de quicio a seguidores de "Verdades Ocultas"

Ayer, en un nuevo capítulo de Verdades Ocultas, Rocío (Camila Hirane) descubrió a Diego (Cristián Arriagada) con Valentina (Clara Larraín), la nueva contratación del bufete de abogados en donde trabaja la esposa de Rafael y su amante.

Esta situación no le entró en gracia a la abogada y decidió tomar cartas en el asunto. En el capítulo de hoy, la ex presidenta de la junta de vecinos del pasaje Nueva Esperanza encaró a su socio. "Me carga tu alumnita destacada que trajiste a la oficina", le comentó. Además, le dijo que no lo entendía, porque hasta hace poco quería formar familia con ella y anoche lo vio entrando a su edificio "con la niñita esta".

Pero esto no es el único problema que aqueja a la abogada. Otra vez, Rafael (Nicolás Saavedra) tuvo una crisis por la enfermedad degenerativa de tipo muscular que padece. Es por esto que el abogado le rogó a Rocío, nuevamente, que lo ayude a morir en paz. Recordemos que el esposo de la protagonista ya le había pedido en una ocasión que lo acompañara a Los Países Bajos para practicar la eutanasia y ella se negó.

En el capítulo de hoy, la postura de la abogada no cambió. Rafael no aguanta más. Le pidió que por favor lo ayudara. "Quiero partir", le suplica. "No tengo la fortaleza para dejarte partir. No le puedo hacer esto a mi hijo, no le voy a arrebatar a su papá antes de tiempo", le responde Rocío.

A diferencia de la vez anterior, intervino Eliana (Francisca Gavilán), hermana del enfermo. "Tienes que hacer lo que mi hermano te está pidiendo. Se lo debes", le dice. Además, le señala que "de aquí en adelante, todo será dolor". La villana de la historia le saca en cara que él la apoyó muchas veces. "Piensa un minuto en mi hermano y deja de pensar en ti", le recrimina.

"Yo no voy a matar a mi marido, Eliana. Y tú no puedes ser parte de esto", le responde Rocío. Sin embargo, la hermana de Rafael le pone un ultimátum. Le dijo que si no lo acompañaba, ella lo iba a hacer. "Hoy me dijo que quiere dormirse contigo, con tu mano", pero si eso no es así, le dice que ella viajará con él. "Es su decisión con o sin ti", le dice la hermana del abogado.

Estas situaciones no cayeron bien entre los seguidores de "Verdades Ocultas". La trataron de egoísta al no querer ayudar a Rafael a morir en paz y, por otro lado, no entienden los ataques de celos de Rocío hacia Diego, su amante, ya que, anteriormente, lo había rechazado.

Cuando muere Rocío?? Ya no la soporto! Me pone de malas verla 🤣🤣 #VerdadesOcultas — Gis Valenzuela (@ubaguera1986) June 19, 2019

Rocio mujer de malos sentimientos, bellaca, egoísta, me indignas ! #VerdadesOcultas — Jimmy Escobar P (@JimmyEscobarP1) June 19, 2019

Ya no puedo con la rocío,

dan ganas de mandarla a la cresta #VerdadesOcultas — Fabián Andrés (@FabianMMandres) June 19, 2019

Yo viendo el ataque de CELOS de Rocio hacia su AMANTE, el cual RECHAZÓ. #VerdadesOcultas pic.twitter.com/4bKw7mdZOn — ☻ (@Pauconpalta) June 19, 2019

La Rocío no apoya apra que su marido para que muera, se lo cagaba y se queda con todo lo de él, a su ex amante le hace escenas de celos, debería estar con su familia pero prefiere andar webeando sjsjdj🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ #VerdadesOcultas — Damaryyyy💅🏻 (@MellaDamary) June 19, 2019

Quedo como histerica y amargada es patetica que moral para exijir fidelidad si ella lo saco de su triste vida #VerdadesOcultas — VIVIANE DROUILLY (@VIVITAMICHAEL) June 19, 2019

Me cae pésimo la Rocio!! Deje de ver esta novela por ese personaje, pero ahora no están dando mi novela así que la estoy viendo 😏#VerdadesOcultas — Pabla Andrea (@VargasPabla) June 19, 2019

Alguien que le diga a la Rocio que las amantes no hacen escenas de celos que se ubique la ridicula 🙄🤦‍♀️ #VerdadesOcultas — Fabiola (@Fabiola08046460) June 19, 2019

Primera teleserie que odio tanto a la que se supone que es protagonista …quiero que se muera me cargaa…llegá pronto AGUSTINA…#VerdadesOcultas — Maria alicia (@MariaDe39920118) June 19, 2019

Rocio como tan cara de raja poniéndote a hacer escena de celos al amante 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ #VerdadesOcultas pic.twitter.com/OTp1xr9p9j — ociosaaa (@ociosaaa) June 19, 2019

#VerdadesOcultas rocío recién llorando por que se le muere el marido y ahora haciendo escena de celos al amante? Que patua — Bulma (@Srtabulma) June 19, 2019

https://twitter.com/MABRI76/status/1141441425571221504

La Rocío cada día más cara de palo, le exige al amante ahora po. Recién estaba llorando x el pobre Rafaél 🙄 #VerdadesOcultas — Val 🌙 (@Drama_Queen_Val) June 19, 2019

Rocío ql tóxica….manipuladora, ojala llegue la Agustina le haga la vida imposible y la baje del Pony #VerdadesOcultas — Naty Abarca (@Natybella) June 19, 2019

Rocío no come ni deja comer! Te pasaste! Jajjajajjajaj ella misma mandó al carajo al arriagada y ahora se enoja! #VerdadesOcultas — MininoConBufanda!🧣 (@PobreMinino) June 19, 2019

Rocio:"No tengo la fortsleza para dejarte partir" …tb Rocio:"pero si tengo la fortaleza para pelarme con mi amante mientras tu agonizas y sufres" #VerdadesOcultas egoista nivel profesional — Maria Alejandra (@cl_alejandra) June 19, 2019

chistosa la rocío, no puede matar a su marido pero sí serle infiel, quedarse con su empresa y usar todo su dinero #VerdadesOcultas — yy,, (@arisftz) June 19, 2019

Odio a la Eliana la mayor parte del tiempo, pero ahora creo que está muy bien cómo está defendiendo a Rafael (aunque sea pa quitarle La Plata xd) Yo haría lo mismo con mi hermano, lo defendería hasta la muerte #VerdadesOcultas — Angélica Pérez G. (@angelitavpg) June 19, 2019

Que egoísta Rocío! Rafael está sufriendo… Se pasaría si no lo acompaña! #VerdadesOcultas — María José Dubó (@cotte_dubo) June 19, 2019

