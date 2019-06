Ready or Not es la película de terror que convierte una ostentosa boda en la peor pesadilla de la novia

Ready or Not es la nueva cinta que todos los amantes del cine de terror deben conocer, ya que combina el suspenso y la comedia en un interesante thriller. La historia comienza con la boda de Grace (Samara Weaving), una chica que se incorpora a la acaudalada familia de su novio (Adam Brody), pero no sin antes pasar una prueba final.

Peinados para graduación con cabello suelto para completar tu look Descubre cuál es la mejor opción para ti dependiendo de tu estilo y tu tipo de cabello.

Ready or Not la película de terror que no te puedes perder

Justo después de su boda, su novio le revela que antes de formar parte de la familia de manera oficial deberá participar en un juego de escondidas, ella acepta sin saber que el ganar implica sobrevivir y perder significa la muerte.

Ready or Not

Mientras ella se esconde, los miembros de su familia política comienzan a buscarla armados con escopetas, cuchillos y hasta arcos y flechas, pronto se da cuenta de que para sobrevivir tendrá que luchar hasta terminar con todos.

Ready or Not

Ready or Not fue dirigida por Tyler Gilleyy y Matt Bettinelli-Olpin con un guion de Guy Busik y Ryan Murphy, la cinta se estrenará en cines el próximo 23 de agosto.

Te recomendamos en video:

https://www.youtube.com/watch?v=ZtYTwUxhAoI?list=PLZQfnFyelTBOQ15kmHSgEbdjzLMWzZpL7