Sargento Rap muestra la primera foto de Ignacia Michelson embarazada y confirma que tiene dos meses

Tuve una linda infancia, soy incapaz de culpar a mis padres por los malos pasos que he dado en la vida, mi hogar siempre ha estado desbordado de amor y bendiciones pero la calle me despertó la contraparte de mis valores inculcados. Dios me ha colocado en tantos sitios con situaciones tan lamentables que mi conclusión ha sido que soy un escritor que tiene que estar lleno de contenido para razonar, llegar a un punto favorable, comunicarlo y terminar ayudando a alguien en cualquier lugar del mundo con el mensaje. Siempre ignoré a mis jefes cuando me decían: “Pero un día tendrás hijos y nos entenderás” Cagarla era lo más fácil aunque aveces no tan divertido pero a final de cuentas era otra historia que contar… Hoy entiendo más a mamá y papá, a prueba y error buscando consolidarme como el mejor papá del mundo desde ahora. Hoy en día no me siento tan valiente al volante o para alguna pelea callejera, inconscientemente ya le saco la vuelta al fuego y a las alturas pero por el otro lado de la moneda me siento más peligroso que nunca, capaz de matar hasta en la hora del té, capaz de ejecutar el plan perfecto para vaciar un banco, tener el SI o SI para ser atendido al instante en cualquier hospital del mundo, todo por proteger a la mujer de mi vida. Hoy en día me cuido más que nunca y más que nunca soy un hombre de cuidado, tengo más sentidos alertas conmigo desde que supe que venía en camino mi mayor sueño en la vida, la dicha de ser padre. @michelson11 2m7d.