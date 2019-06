Emotivo capítulo en"Resistiré": Compañeros despiden entre lágrimas a Fritanga

Ayer se vivió una emotiva jornada en Resistiré. Felipe Urra, más conocido como Fritanga, se despidió del encierro, causando la tristeza de sus compañeros y de los seguidores del reality. Facundo fue a entregar la noticia a los demás participantes, desatando el llanto desconsolado por la partida del youtuber.

Les traigo una "noticia triste para ustedes", dice el conductor. En ese momento, les comunica que una de las personas más queridas y "noble" dejará el refugio. Les comenta que el que saldrá "ha expresado su deseo de no seguir resistiendo. Esa persona es Fritanga", afirma Facundo. De inmediato, los participantes del encierro manifestaron su sorpresa ante el anuncio. "Qué dices, eres lo mejor que tiene Resistiré", dijo Aída Nízar. "Haces mucho bien aquí", agrega entre lágrimas la abogada.

"Tengo algo importante que hacer afuera", explica Fritanga. Además, les cuenta que tiene que hacer unos cambio en el exterior. "Les doy las gracias a todos ustedes. Son todos unas grandes personas", señala a sus compañeros. Entre sollozos, también los alienta a seguir adelante y a "que gane el mejor".

"Él era mi principal contención acá. No sé qué voy a hacer sin él. Me da mucha pena", dice Laura Prieto mientras llora por la salida de Fritanga. Ambos fueron muy cercanos dentro del reality.

Fritanga también se dirigió al público que sigue Resistiré. "Disculpe si le fallé a alguno", concluye en su despedida. Facundo le dice que él nunca pasó desapercibido y que le inyectaba la mejor energía al reality. "El refugio no será el mismo con tu salida", asegura en conductor del programa.

La emocionante despedida del youtber causó conmoción en redes sociales. Al instante, los televidentes resaltaron el paso de Fritanga por el programa, elogiando su humildad y la actitud que tuvo dentro del encierro. De hecho, muchos lo catalogaron como el mejor participante de Resistiré y sostuvieron que el programa ya no será igual sin él.

Lo que más me da lata de que se vaya Fritanga es que nunca fue capitán, ni lo invitaron a la suite, cuando él es quien más lo merecía 😪 #NoTeVayas

El fritanga es como un niño cuando tratando de no llorar moviendo los brazos que pena que se vaya el único que merecía el premio #NoTeVayas pic.twitter.com/RVR5cKQm2H

No tuvo tentaciones, no participaba en las actividades, estaba rodeado de personas tóxicas. Normal. #NoTeVayas

Pero no te ofrecieron tentaciones (injusticia). Casi nadie te valoró, le hiciste favores a la Laura y cuando pudo llevarte a la suite no lo hizo. La Fran sólo te tenía para el payaso de turno… CON RAZÓN SE FUE! #NoTeVayas

Me da demasiada pena que se vaya Fritanga, así que no puedo estudiar, lo siento mucho ☹️ #NoTeVayas

El fritanga se fue porque se sentía solo, siempre el estaba ahí para los demás, pero nadie estaba para el, no la malloría. Sí, era querido por todos, pero cuando se fue Alex se quedóe solo, Alex era el único que estaba siempre haciendo tonteras con el. #NoTeVayas pic.twitter.com/NGdpqRXtPe

Ahora que no está fritanga ellos tienen que limpiar la casa, para que lo valoren weon #NoTeVayas

#NoTeVayas Se han ido los mejores, Alex y fritanga, Por ellos Veia el reality, Ahora no lo vere, Mega ctm vayan a Laar, Fueron como la callampa con el fritanga.

fritanga era de los pilares del reality, el único que se ganó el cariño real del público y NUNCA lo cuidaron, no le dieron ni una comodidad y este fue el resultado #NoTeVayas

me da pena ver como fritanga le cuesta expresar sus sentimientos, lo nervioso que estaba al tratar de hablar:(

Ay Fritanga wn, no le fallaste a nadie 😔 Te ganaste el cariño de la gente siendo tú y le tapaste la boca a muchos que te miraban en menos👏🏻 #NoTeVayas

No estoy preparada para escuchar "Fritanga a decidido irse del programa" #NoTeVayas pic.twitter.com/H3wXuFaDjL

Fritanga fue, es y será el mejor participante de resistiré and u can't change my mind. #NoTeVayas

