La nostálgica historia de Daniela Ospina viendo el partido

TE AMO PAPA . Gracias por tu corazon tan noble y bondadosa , porque nos has ensañado a amar sin reproche , a ayudar al que lo necesita y nos has llenado de los mas lindos valores . Seguimos en esta prueba juntos, y sigues siendo ese hombre de admirar , que no se derrumba . Gracias a Todos ustedes por las inmensas oraciones , esta lucha continua y continua porque SOMOS LA VOLUNTAD DE DIOS , Y PARA DIOS LO IMPOSIBLE ES POSIBLE . ❤️ solo recuerden , amen mucho , valoren los seres que tanto amas , y sobre todo no nos desgastemos la vida en lo que no es . Una vez mas gracias por su apoyo y oraciones 🙏🏽❤️