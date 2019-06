Critican a Sargento Rap e Ignacia Michelson por burlarse de sus seguidores con esta polémica foto

Los polémicos participantes de 'Resistiré', Ignacia Michelson y Sargento Rap siguen dando de qué hablar en las redes.

Y es que el mexicano publicó una imagen para burlarse de quienes los critican, que ha hecho enfurecer a sus seguidores.

En la polémica foto, Sargento e Ignacia aparecen riéndose abrazados, mientras ella señala con el dedo al frente, burlándose, una foto que fue tomada mientras estaban en 'Resistiré'.

"Así leemos todas sus pendejadas", fue el mensaje que escribió Sargento en la imagen, que los ha hecho recibir aun más críticas de sus seguidores.

"Bien ridículos estos dos", "Ami me ni me cabe que estés con ella, así que ME LA PELAS", "ustedes no saben lo que es respeto por nadie", "de lo peor esta pareja, si no les gusta las críticas para qué publican todo", "lástima que no tomen consejos de sus seguidores, ellos merecen respeto", y "que verguenza dan ustedes dos, a ver si van respetando un poco", fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, también recibieron mensajes de apoyo por parte de sus fans.

"Son la mejor pareja de Resistiré, los amo", "no les hagan caso a los malos comentarios, solo tienen envidia", "ojalá lleguen lejos como pareja, me encantan", "siempre la mejor actitud, por eso los amo", fueron algunos de los halagos que recibieron.

Te recomendamos en video