"Lo que yo vi ese día fue horrible": "Intrusos" realiza duro análisis a rutina de Jani Dueñas

Si bien han pasado meses desde la fallida rutina de Jani Dueñas en el Festival de Viña 2019, durante el último tiempo la comediante ha vuelto a estar en centro de la polémica.

Hace unos días, la también actriz conversó con Felipe Avello en Detrás de las Risas, en donde le envió un mensaje a Fran García-Huidobro. Esto, luego que recordara las palabras que esta última emitió luego de su presentación, indicando que no estaba de acuerdo con apoyar a otra mujer, si es que su rutina le parecía "fome".

"Hay personas en la televisión que hasta el día de hoy están repitiendo la misma estupidez en cuatro o cinco entrevistas, sin ni siquiera dedicarse a buscar en Wikipedia lo que es la sororidad, pensando porque yo dije eso la sororidad es aplaudir lo que haga cualquier mujer arriba del escenario y no es así. Fran García Huidobro por favor léete un libro sobre feminismo, en serio", dijo Jani Dueñas.

Sin embargo, su llamado fue solo una parte de la controversia que por estos días rodea a la comediante. Y es que en conversación con la revista Sábado, Jani Dueñas admitió que no se había preparado para el festival.

"Mi mánager me fue a buscar al escenario con cara de funeral y yo estaba con un extraño ataque de risa nerviosa. Luego llegaron los ejecutivos a mi camarín, todos con cara de funeral y yo echando la talla. Yo creo que estaba en adrenalina profunda", dijo.

"Yo siento que la gente no logra entender que uno sale de ahí sin saber muy bien lo que pasó. Para mí ha sido un misterio, y todavía lo es. Obviamente bajé ciertas ideas. Y aquí viene la autocrítica: yo no me preparé para el festival", agregó.

En el programa Intrusos, de La Red, analizaron sus palabras y lanzaron varias opiniones sobre el tema. El panelista César Barrera, señaló: "el que se haya dado cuenta de que su humor es de nicho, como dijo, es una experiencia positiva que pudo haber sacado, porque no todo el humor es para el festival".

Por su parte, Claudia Schmidt lanzó una opinión un poco más tajante. "Lo que yo vi ese día fue horrible. Sin creatividad y sin trabajo", sostuvo.

"Miró en menos al público", comentó Cata Pulido.

