¡Imparable! Nicolás Gavilán gana capítulo de "Pasapalabra" en difícil duelo

La noche de ayer se vivió un infartante capítulo en la última fecha del Mundial de Pasapalabra. Por un lado, se encontraba Nicolás Gavilán, estudiante de música que lleva cinco episodios ganados en esta etapa del programa. En su equipo, lo acompañaron Felix Soumastre y la modelo cubana Lisandra Silva.

Su contrincante fue la española Begoña Arias. Junto a ella estaba el humorista Felipe Izquierdo y la actriz Yuyuniz Navas. En primera instancia, la participante le sacó una gran ventaja a Nicolás. En la segunda vuelta del rosco, acertó diez definiciones seguidas. Mientras llevaba 21 aciertos, al joven de Hualpén le faltaban 14 palabras para alcanzarla.

Sin embargo, Nicolás Gavilán logró revertir esta situación. Cuando pasó a la segunda vuelta, con sólo dos jugadas el estudiante de música logró cambiar el resultado, llevándose finalmente el capítulo. Logró descifrar 22 definiciones del rosco, superando a Begoña por una palabra. "Hizo lo que parecía imposible", comentó Julián Elfenbein, conductor del espacio.

Nicolás se quedó con el capítulo, pero no se llevó el premio gran premio. El pozo acumulado para el próximo capítulo es de 308 millones de pesos, el monto más alto que se ha visto en un concurso televisivo chileno.

La participación de ambos concursantes sacó aplausos en Twitter. De inmediato, comenzaron las reacciones en redes sociales. Los seguidores del programa alabaron el desempeño de Nicolás y Begoña en el rosco. Incluso, el ex jugador Eduardo Peñailillo, recordado por su parecido con el "Papá de Carlitos" de los Rugrats, elogió la "metralleta" de la española.

Más allá de que he querido lanzar la tele por la ventana con cada una de sus pifias, casi todas muy evitables (menos la última, por ser española, y aún así la pensó), EXTRAORDINARIA la metralleta y el juego de Begoña, es una jugadora descollante. #PasapalabraCHV

Dale Nico, tu puedes. No te arriesgues si no estás seguro y no te apures que luego te equivocas en las que sabes #Pasapalabraschv

— Lucía (@macaqueengarcia) June 13, 2019