El luto que dejó la muerte de la actriz que interpretó a 'Doña Bárbara' ha generado una fuerte reacción a nivel mundial. Fotos: El día que Edith González estuvo en Colombia

Edith González desde pequeña entró en el mundo de la televisión. Con su talento logró cautivar corazones de México y Latinoamérica.

En su Instagram la artista compartía algunos de sus mejores momentos, en medio de la batalla que luchaba contra el cáncer.

Una de las que más llamaron la atención es el profundo cariño que la actriz le profesaba a Colombia; y a los amigos que hizo en el país.

A inicio de este año, Edith visitó el país y lo dejó registrado con algunas imágenes; de los lugares históricos que visitó y algunos de sus amigos con los que compartió.

"Mi Colombia cuanto te quiero, cuantos recuerdos. Todo mi agradecimiento por todo, todo lo que me has dado, trabajo, amistades y por supuesto no faltó un buen ajiaco", dice el texto en la publicación.