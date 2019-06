Con foto de su adolescencia, Elianis demostró que no hay mujer fea sino mal arreglada

View this post on Instagram

#Tbt ahí les dejo pa que se rían 🤣🤣🤣 11 años tenia Garridito aquí y esta era La foto para el carnet del colegio. Es la ÚNICA foto que tengo sonriendo de esa época. Tenía MUCHOS complejos por el tamaño diminuto de mis dientes , entonces no sonreía (después el asunto cambió gracias a la pubertad, los brackets y más tarde el diseño de sonrisa 🤣😁) Recuerdo que no me gustaban mis cejas (ahora las estoy dejando crecer porque las extraño ) No me gustaba mi cabello rizado y me ponía un montón de cremas pa q se viera “mas liso” porque pensar en ir a la peluquería se salía del presupuesto 🤣 Durante mucho tiempo odié esta foto ! Ahora la veo y digo: que tonticos somos !!! Sigo teniendo complejos (como todo el mundo ) pero te puedo asegurar que ya NO me frustran‼️ Ombe lo importante era que era buena estudiante! 🤣Feliz Jueves mi gente dientona 🤣 Cuéntame cuál era tu complejo a esa edad ? Te acuerdas ? (Menos mal nos hemos mejorado del rostrico 🤣🙈)