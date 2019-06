Chichico: ¿Y qué dice la gente de los casos de abusos sexuales en la Iglesia?

Raúl Santana, conocido como Chichico, dijo sentirse feliz tras la resolución del matrimonio igualitario, que se aprobó ayer 12 de junio en la Corte Constitucional de Ecuador.

Hace pocos meses, Raúl sorprendió a sus seguidores con la foto de su novio en Instagram a propósito de los criterios que cuestionaban si era gay. Él ha demostrado su amor abiertamente por José y habló en entrevista con Nueva Mujer sobre este paso que permite el matrimonio entre personas del mismo género (mujer-mujer; hombre-hombre).

"Siempre he apoyado estas luchas y no solo por mí, sino que siento que es la primera vez que la religión no se mete en las decisiones de igualdad para los seres humanos.

Lo digo porque la religión -a mi criterio- no te enseña a amar al prójimo. Eso es mentira. Al contrario, te enseña a tener un complejo de superioridad. En ningún momento Dios pide a sus hijos que nos odiemos por nuestras preferencias -de lo que sea- pero eso es lo que hace la gente a través de esta, nos juzga.

Entiendan que la comunidad glbti no está pidiendo que se apruebe el matrimonio, en realidad es darnos la simple capacidad de decidir si queremos hacerlo. Esto no depende del Estado sino de cada uno. Una cosa es aprobarlo pero la decisión está en nosotros, no es que queremos casarnos todos por el simple hecho de haber dado este gran paso.

El trasfondo de esto es que las parejas homosexuales por lo menos ahora tenemos la capacidad de decisión sobre esto, como cualquier otra persona. ¿Qué hay de malo en eso?

¿Y qué me dicen de los casos de abusos sexuales en la iglesia? ¿Acaso la gente se olvida de esto? Pues aquí hay muchos complejos y doble moral en la gente. ¡Qué pena que mi país actúe así y no nos amemos los unos con los otros como profesan desde las escuelas y las iglesias!", destacó Raúl.

Al cuestionar si él se visualiza ya casado con su pareja dijo que nunca pensó que se iba a dar esta resolución en Ecuador pero que al enterarse de que es posible, por lo menos sabe que a futuro puede hacerlo cuando él y su pareja lo decidan.

¿Piensa en casarse?

Argumentó que es inimaginable aceptar para los demás porque "lógicamente la Iglesia se intrometía en las decisiones finales de estos temas. Es una lástimas que también seamos famosos porque no nos respetan como somos y por las cosas que amamos. Hay que cambiar esos pensamientos y dejar la doble moral".