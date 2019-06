¡Sacó músculos! Joaquín Méndez muestra cómo cambió su físico en seis meses

View this post on Instagram

///Enero 69k 🆚 junio 75k /// Bueno acá está el cambio q decidí hacer a base de buena alimentación. Hagan sus preguntas y les puedo decir que fue lo q me resulto a mi, obviamente q lo q me resulto a mi no es la solución divina, todo cuerpo es un mundo, así q lo q les recomiendo es q vayan a un nutricionista y que ese o esa nutrí este en Línea con la profe o el Profe de gym. #fideo #fideoconmusculos