¡Por una broma! Raquel Argandoña termina relación con pareja 17 años menor

A Raquel Argandoña le llueve sobre mojado. La semana pasada hizo noticia tras ser despedida del matinal Bienvenidos y por el estreno de su canal de Youtube. Mediante este medio, además de aclarar su despido de Canal 13, la "Raca" respondió 30 interrogantes sobre ella.

Kel Calderón era la encargada de hacerle las preguntas. Una de ellas era sobre con qué ex volvería, a lo que Argandoña responde que con Hernán Calderón, papá de la influencer. Si bien lo dijo en tono de broma, no cayó del todo bien el comentario de la ex panelista de Bienvenidos.

A su pareja no le entró en gracia la referencia que hizo Raquel sobre el abogado. "Me pegaron la cortada", confesó en Sin Límites, programa radial que tiene con Patricia Maldonado. El hombre 17 años menor se enojó y no le habla desde el jueves.

"¿Por qué los hombres chilenos son así?", se preguntó la comunicadora. "¿Por qué cuando uno hace una bromita, en un entorno de una conversación, se ponen tan graves", agregó. No pensó que iba a ofender a la otra persona. Además, dijo que nunca se había portado tan bien y que, de todas maneras, terminó mal.

Argandoña reconoce que le duele un poco este quiebre, más que nada por la forma en que terminó. "Yo creo que tiene que pensarlo bien, que lo converse con la almohada", dice la "Quintrala", luego de enfatizar que era una broma la del video.

