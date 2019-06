La presentadora reveló través de su Instagram el proceso quirúrgico que la tiene bastante aterrada. Carolina Soto reveló la delicada cirugía que le practicarán urgentemente.

Carolina, en anteriores ocasiones había revelado que uno de sus miedo son las cirugías. Si bien cuando era joven se practicó un aumento de senos, luego de su recuperación volvió a jurarse no volverse a realizar un procedimiento de este tipo.

No obstante, la presentadora reveló durante el fin de semana que tendrá que realizarse una operación de manera urgente. La orden se la dio su médico, ya que luego de realizarse una mamografía se confirmó que tenía que cambiarse los implantes en sus senos.

Aunque la salud de la modelo no está en peligro el procedimiento es para evitar futuras complicaciones. Cabe aclarar que Carolina lleva más de 18 años con sus primeras prótesis, ya que se mandó a operar cuando tenía 16 años.

"La verdad es que ya llevo 18 años desde que me hice esta cirugía, que además me pareció macabra, me pareció miedosa, me pareció terrible. ¡Ay, Dios mío! Me dieron dizque tres días de incapacidad que me dieron en ese entonces, y no me pare de la cama en 15 días. O sea, yo casi me muero, de verdad. Por eso es que le tengo tanto pánico a ese tema", dijo la comunicadora en un video en su cuenta de Instagram.