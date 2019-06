El gran homenaje al presentador Jota Mario Valencia

View this post on Instagram

La vida es un ratico… para mi siempre sera dificil decir adios, aunque quienes parten de este plano ya cumplieron su misión, soy de las que aún no logro aceptar la muerte como un escalón más… soy sincera le temo a la muerte, aún no estoy preparada para despedirme de nadie.. amo la vida y si, estoy aferrada a ella… hoy con un vacio gigante dentro de mi, llega uno de esos días q no deseo a nadie, @jotamariooficial te quedaras por siempre en mi memoria, no solo por admirarte como profesional y con una carrera impecable, tu auténtica forma de ser es inolvidable… vuela alto…. nos encontraremos algún día…