La comunidad LGBT tiene un nuevo defensor y es el Capitán América Chris Evans

La comunidad LGBTQ celebra este mes el Día del Orgullo Gay y ya prepara un sinfín de actividades en todo el planeta para frenar los actos de homofobia y la intolerencia. Pero, inesperadamente recibieron el apoyo de una súper reconocida celebridad de Hollywood y perteneciente al mundo Marvel. ¿Adivinas quién es?, nada menos que el famoso Capitán América, que es interpretado por Chris Evans.

El afamado y sexy actor decidió defender y apoyar a la comunidad de gay y lesbianas de algunos “intolerantes” a través de Twitter.

El tuit de Evans fue una respuesta contra los que pretenden hacer su marcha de “Orgullo Heterosexual” en Boston y como una especie de saboteo al Día del Orgullo Gay. Chris Evans, en su mensaje, aseguró que los “homofóbicos” suelen reprimir su propia homosexualidad.

“¡Guauu! ¡Buena iniciativa, amigos! Solo quiero dar una idea, en lugar de la marcha de ‘Orgullo heterosexual’, ¿qué tal esto?: la marcha del intento desesperado de enterrar nuestros propios pensamientos homosexuales siendo homofóbicos porque nadie nos enseñó cómo acceder a nuestras emociones cuando éramos niños’? ¿Qué piensan? ¿Demasiado preciso?”, dijo Evans en su cuenta en Twitter.

Wow! Cool initiative, fellas!! Just a thought, instead of ‘Straight Pride’ parade, how about this: The ‘desperately trying to bury our own gay thoughts by being homophobic because no one taught us how to access our emotions as children’ parade? Whatta ya think? Too on the nose?? https://t.co/gaBWtq2PaL

— Chris Evans (@ChrisEvans) June 5, 2019