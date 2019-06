Jóvenes universitarios: Alejandra Valle publica foto junto a Mauricio Jürgensen

View this post on Instagram

La foto pa wena @jurgensen1974 Mi #tbt de hoy es de 1998 y recuerda cdo nos vinimos con una maleta repleta de sueños a vivir a Santiago a hacer la práctica en El Mercurio con don Mauricio… 23 años teníamos… Uff, el paso inexorable del tpo #recuerdos #tbt #23años #upla #uplaced @upla_comunica