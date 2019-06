Gala Caldirola le dedica romántico mensaje al "Huaso" Isla

Gala Caldirola y Mauricio Isla de casaron por el civil el 29 de mayo pasado. La ceremonia fue en España y contó con la presencia de familiares y amigos cercanos de ambos. La luna de miel la pasaron en Altea. En redes sociales publicaron fotos junto a su hija Luz Elif, mientras descansaban en la playa.

Pero la luna de miel no fue eterna. El "Huaso" tuvo que partir rumbo a Brasil para reunirse con el resto del plantel de la selección chilena de fútbol. Sin embargo, la distancia no ha sido impedimento para que la pareja exprese su amor. En la previa de la Copa América, los recién casados no le ocultan a sus seguidores que se extrañan.

Ambos se han dedicado tiernos mensajes en Instagram. A casi una semana de la boda, Isla publicó una imagen de su esposa y su hija. "Totalmente bellas amores míos, verlas sonreír es la mayor felicidad", escribió. Además, les dijo que las amaba y extrañaba. Gala Caldirola le respondió: "Te amamos mi vida… contamos los días para estar juntitos de nuevo".

Más tarde, a través del mismo medio, la ex chica reality también le dedicó un romántico mensaje a su esposo. "Las casualidades no existen… hace unos años se cruzaron nuestros caminos y hoy hace 6 días que nos dimos el “sí quiero”. Si quiero compartir mi vida contigo, si quiero crecer como persona a tu lado, mejorar juntitos, enseñarte y aprender. Si quiero ser tu marido y mujer!!", posteó la modelo.

