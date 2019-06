La actriz volvió a retomar una de las pasiones que sus seguidores tanto admiran. Carmen Villalobos volvió a sorprender a sus seguidores bailando salsa.

Carmen se ha ganado el reconocimiento por su impecable trabajo en la novela de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso'. Es así como, gracias a su talento frente a la cámara, es famosa en diferentes países de habla hispana.

Sin embargo, la colombiana no solo se ha caracterizado por trabajar en la producción de Telemundo. Sus pasos de baile han cautivado en más de una ocasión a los internautas. No obstante, no había vuelto a compartir este tipo de videos hasta hace pocas horas.

En sus historias de Instagram, Carmen volvió a mostrar sus pasos de baile. Pero esta vez, al ritmo del reguetón, la actriz sorprendió bailando la reconocida canción de salsa 'Nuestro Sueño', del grupo Niche.

La felicidad de la actriz es evidente y como es costumbre, compartió un mensaje alusivo que evoca bailar: "Sonreír y vivir la vida".

Cabe resaltar que estos días se estaría grabando el final de la novela 'Sin Senos Sí Hay Paraíso'. El elenco ha compartido a través de sus redes sociales la nostalgia que es da cerrar esta etapa que tanto orgullo del dio.

Y es que Carmen con el papel de 'Daniela, la grande' logró obtener el reconocimiento de grandes productoras. Al igual que logró obtener grandes premios como 'Premios Miami Life', 'Premios ACE' y 'Premios Gaceta Colombia' entre otros.

