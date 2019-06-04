El hombre al que Lady Di amó profundamente tras su divorcio del príncipe Carlos, y no fue Dodi Al-Fayed
Este hombre le devolvió la felicidad a la princesa-
Lady Di estuvo muy enamorada del príncipe Carlos, tanto que siempre luchó por salvar su matrimonio y llamar su atención.
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February 1983, Princess Diana and Prince Charles at home in Kensington Palace in London! 🌹💕 #queenofthepeopleshearts #queenelizabeth #williamandharry #windsor #englandsrose🌹 #ripdiana #reastandpeace #royals #rip #thespencers #princessofwales #princessdiana #princessofthepeople #paris #princecharles #althorp #diana #dodyalfayed #dianaprincessofwales #george #hasnatkhan #katemiddleton #kateandmeghan #ladydiana #louis #ladyd #charlotte #meghanmarkle #motherteresaofcalcutta
Pero, hubo otro hombre que le robó al corazón a la princesa Diana, y no fue Dodi Al Fayed.
Se trata del médico cirujano pakistaní, Hasnat Khan, de quien Diana estuvo enamorada toda su vida, incluso cuando era novia de Al Fayed.
“Carlos fue el amor de su vida. Pero estoy seguro de que se habría casado con el doctor Khan, porque estaban muy enamorados. Se vieron poco antes de morir ella. Querían formalizar la relación”, reveló hace un tiempo el íntimo amigo de la princesa Diana, Roberto Devorik, a Vanity Fair.
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Diana’nın en büyük aşkının Charles olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 🧑🏽Onun için “Bay Mükemmel” Pakistan/Afgan asıllı kalp cerrahı Hasnat Khan’dı. 🧑🏽1995 yılında başlayan ilişki ,Diana’nın hayatını kaybettiği seneye kadar devam etti. 👩🦳Jemima ve Diana’nın yakın arkadaşlığı sırasında Hasnat ve Diana’nın tanıştığından daha önce bahsetmiştim. 👩🦳2 sene süren ilişkilerinde Diana önce evlenmek istiyor fakat kültürel ve dini farklılıklar ilişkilerini zora sokuyor. 🧑🏽Hasnat, Diana’yı Pakistan’da ailesi ile tanıştırıyor. Yaşadıkları büyük ve tutkulu bir ilişki. Büyük iniş çıkışlar yaşıyorlar. 👩🦳Yaşadıkları ayrılıklardan birinde Diana, Dodi ile beraber olmaya başlıyor. 👩🦳Kazadan kısa bir süre önce Diana Pakistan’a gidiyor. Şimdiki Başbakan İmran Khan’la konuşarak aralarını düzeltmesini istiyor. Fakat henüz İmran, Hasnat ile konuşamadan Diana hayatını kaybediyor 😢 Hasnat onunla yapılan bir röportajda “Dodi’yi öperken beni geri istediğini biliyordum, onu sevdim. Evet o fotoğraflar beni kızdırdı , tıpkı istediği gibi. Sonra onunla görüştüm. Duygu doluyduk, doğrusu kızgındık birbirimize. Tartıştık. O tekrar Dodi’ye döndü. Belki beni daha da sinirlendirmek için. Birkaç gün sonra kaza meydana geldi.” 💔 Birlikte hiç fotoğrafları, videoları olmayan Diana ve Hasnat’ın yaşadıkları hala bilinmezliğini koruyor. Ama hikayenin bizim şimdiye kadar bildiğimiz gibi olmadığını artık biliyoruz. Ya Diana ve Hasnat ayrılmasaydı o zaman neler olurdu acaba? #dianaspencer #ladydiana #royalfamily #windsor #love #hasnatkhan #instago #instagood
Lady Di conoció a Hasnat en el hospital Royal Brompton de Londres en 1995 cuando visitaba a un amigo.
Khan trabajaba como cardiólogo en el recinto, para ese entonces ella ya estaba separada del príncipe Carlos, y la conexión que hubo entre ambos fue inmediata.
Incluso tuvieron una relación que duró más de dos años, y él conoció a los hijos de Lady Di, los príncipes William y Harry.
Devorik reveló que la princesa era muy feliz con él, pero el punto de quiebre fue cuando Khan no pudo soportar más salir con la mujer más asediada del mundo por los paparazzis, y la presión mediática acabó con la relación que había devuelto a la princesa la felicidad que había perdido.
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1997 Neste dia em 1997, Diana a Princesa de Gales, organizava uma reunião privada em Londres sobre a divulgação dos seus vestidos para um leilão beneficiente. A princesa usava um vestido de Catherine Walker e um anel de acquamarine da Asprey London. @christiesinc @lady.diana._ @catwalkerco @aspreylondon #Remember #90s #1997 #Diana #PrincessDiana #LadyDi #PeoplesPrincess #QueenOfHearts #Fashion #Christies #CatherineWalker #AspreyLondon #Royals #UK #London #KateMiddleton #MeghanMarkle