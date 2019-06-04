El hombre al que Lady Di amó profundamente tras su divorcio del príncipe Carlos, y no fue Dodi Al-Fayed

Lady Di estuvo muy enamorada del príncipe Carlos, tanto que siempre luchó por salvar su matrimonio y llamar su atención.

Pero, hubo otro hombre que le robó al corazón a la princesa Diana, y no fue Dodi Al Fayed.

Se trata del médico cirujano pakistaní, Hasnat Khan, de quien Diana estuvo enamorada toda su vida, incluso cuando era novia de Al Fayed.

“Carlos fue el amor de su vida. Pero estoy seguro de que se habría casado con el doctor Khan, porque estaban muy enamorados. Se vieron poco antes de morir ella. Querían formalizar la relación”, reveló hace un tiempo el íntimo amigo de la princesa Diana, Roberto Devorik, a Vanity Fair.

Lady Di conoció a Hasnat en el hospital Royal Brompton de Londres en 1995 cuando visitaba a un amigo.

Khan trabajaba como cardiólogo en el recinto, para ese entonces ella ya estaba separada del príncipe Carlos, y la conexión que hubo entre ambos fue inmediata.

Incluso tuvieron una relación que duró más de dos años, y él conoció a los hijos de Lady Di, los príncipes William y Harry.

Devorik reveló que la princesa era muy feliz con él, pero el punto de quiebre fue cuando Khan no pudo soportar más salir con la mujer más asediada del mundo por los paparazzis, y la presión mediática acabó con la relación que había devuelto a la princesa la felicidad que había perdido.

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