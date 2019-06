El resumen del partido según el exfutbolista generó cientos de comentarios en la red social. El trino del 'Tino' por mujer semidesnuda en la final de la 'Champions'

Faustino 'Tino' Asprilla sigue dando de qué hablar luego de su larga trayectoria con la Selección Colombia. Pero no lo hace con su vínculo con el deporte, sino por sus comentarios de doble sentido.

El trino del 'Tino' por mujer semidesnuda en la final de la 'Champions':

Por medio de su cuenta de Twitter el exdeportista habló sobre el incidente que se robó la atención en el final de la 'Champions League'; cuando una mujer se entró al campo de juego con un traje de baño que promocionaba un sitio de pornografía en Internet.

El irónico comentario desató risas entre los usuarios de la red social. Pues aunque no tenía nada que ver con el resultado del encuentro deportivo fue uno de los eventos que más llamó la atención.

Así como muchos se unieron a la ironía del exfutbolista, también hubo quienes criticaron el hecho.

Aquí algunos de los comentarios:

@TinoasprillaH lo q es es un TIPO. Todo se lo festejan, sus arbitrariedades y desproporciones verbales, manuscritos etc. No existe codigo de policia para él. Así no es. No se puede esperar mas de él, por su nivel educativo y extracción, pero tampoco tanto. @lafm @IvanDuque ALTO

— CONCIENCIAPORELPAIS (@concienciaxcol) June 2, 2019