¡El regreso del tío conductor! Rafael Araneda visitará “Rojo” para su aniversario

🎉Lunes 27 de Mayo 🎉 celebraremos nuestro primer aniversario 🎂🎼🎉🎈¿Cuáles son los momentos que más recuerdas de este año? 🎸🎁🎼 Ya tenemos nuestro primer artista confirmado 🔥🔥🔥#Rojo3raTemporada #RojoTvn #RojoEnRectaFinal