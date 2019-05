¿Clasista? Chris Carpentier recibió críticas tras fuerte comentario en Masterchef

“Chico y negro”, fue el comentario de Chris Carpentier que los seguidores de Masterchef no dejaron pasar.

En el capítulo de anoche las parejas debían realizar un desafío imitando un plato de manera idéntica. Pero no lo podrían probar y tampoco verse entre ellos, solo comunicarse.

Camila y Giovanni no lograron trabajar en pareja. Su plato era un cazuela la cual no pudieron terminar. El momento de evaluación fue de alta tensión, pero no exactamente por lo que presentaron los participantes.

El chef se refirió al desempeño de Giovanni y le comentó: “Me extraña de un chileno como usted, de tomo y lomo. Porque aquí mi amiga es más europea. Porque usted como yo, chico y negro, somos iguales, no podemos fallar en la comida chilena”.

El fuerte momento fue destacado por la cuenta oficial de Twitter del programa Masterchef de Canal 13. El video se llenó de críticas, catalogando el comentario de Carpentier de prejuicioso, clasista y desubicado.

Que penoso el comentario de Carpentier, clasista y desubicado! Capaz que luego salga en el matinal diciendo que fue "con cariño". Ahora entiendo porqué favorecen tanto a Bárbara, mejor llenen de zorrones el show. Cero diversidad y además se burlan! Mal! — luzvolta (@estefaniahirane) May 25, 2019

Horrible @ChefCarpentier .. me daría vergüenza ser tan obvio en demostrar la preferencia y que mi programa lo recalque 🤭 https://t.co/u63uyhi1ME — Mabel (@zerosinzera) May 27, 2019

#ElMejorÚltimoPlato que venga marcos y se pitee al @ChefCarpentier y deje de ser tan clasista para elegir al proximo Master Chef !! pic.twitter.com/6m7U5KAdlo — marlene chipamogli (@manex22) May 27, 2019

Revisa el backstage de Vicentico: