Maluma cerró su cuenta de Instagram luego de un polémico video

El cantante se convirtió en blanco de críticas luego de compartir un video junto a una leona cachorra. Aunque en el momento dejó claro que su intención no era tenerla de mascota los comentarios en la red social no pararon. Maluma cerró Instagram luego de polémico video

Hace algunos días 'Maluma' presentó su nuevo álbum; y como era de esperar el cantante hizo la inauguración con una gala. El evento tuvo una alfombra iluminada con luces de neón, haciendo alusión a la temática de su nueva producción; en la que aparecen diferentes géneros y colaboraciones que van desde Madonna hasta Farina.

Los seguidores del artista recibieron con emoción su nuevo trabajo. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. Hace algunas horas se generó una fuerte polémica por una publicación que el paisa compartió.

En el video se puede ver como 'Maluma' juega junto a una leona cachorra.

Aunque no es la primera vez que vemos al artista "jugando" con animales salvajes; en esta ocasión fue fuertemente cuestionado por miles de usuarios en las redes sociales. El principal motivo de su molestia fue por el hecho de sacar al animal de su hábitat.

El artista al parecer no soporto las críticas y decidió responderle a sus detractores por medio de sus historias de Instagram.

"Oye…estaba leyendo los comentarios del último post que puse con un león…con 'Mala Mia'. Ustedes no entienden… ¿por qué hay gente tan &%$·/? que cree que eso es una mascota mía…ustedes no entienden que ese animal está ahí porque lo están ayudando, porque lo rescataron. En vez de estar alegando y juzgando porqué no salen a la calle y compran comida pa' los perros que lo necesitan", dijo.