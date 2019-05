En el programa "Se dice de mí" entrevistaron a varias figuras públicas trans de Colombia. Mara confesó por qué le atraen sexualmente las mujeres

Entrevistaron a Brigitte Baptiste, directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. También a una mujer que ha puesto a las personas trans en el ojo público: Mara, de "La Agencia".

Ella habló de su vida y de cómo los hombres le han roto el corazón. También, de que el género femenino le atrae sexualmente. La modelo confesó en el programa Se dice de mí, de Caracol TV, que el género femenino tiene algo que le gusta, y que los hombres le han roto el corazón.

Afirma que los hombres le atraen y le han gustado. Que por eso no siente dudas de su sexualidad.Mara confesó por qué le atraen sexualmente las mujeres

"Por eso me doy la libertad en decir que me atraen las mujeres y que soy bisexual”, afirmó Mara, que no ha tenido novia hasta el momento.

Ella se enamora más de los sentimientos que del género sexual de la persona en cuestión.

También afirma que antes de iniciar una relación, conoce a la persona y mira sus intenciones.

“No quiero que esa persona tenga dudas de quién es y que yo sea algo intermedio entre los dos sexos que lo haga sentir mejor”, explicó la modelo.

Ella estuvo en pareja con su compañero de 'La Agencia', Nicolás Trujillo. Terminaron y él sigue subiendo fotos con ella, como denunció hace poco.

Acá, la entrevista completa.