Desconfianza. Es lo que algunas figuras de redes sociales sienten contra la famosa Youtuber, que no termina de parar en conflictos. ¿Todos la odian? "La Segura" ahora critica a Luisa W

Luisa W ya se peleó con el papá de Legarda, luego con las hermanas de su pareja fallecida (ya no la siguen en Instagram). Y todo indica que con "La Segura". ¿Todos la odian? "La Segura" ahora critica a Luisa W

Todo surgió por los rumores de la supuesta relación entre ella y Pipe Bueno. Se especula que Luisa traicionó a "La Segura", su amiga, quien antes salía con el cantante.

Y los seguidores comenzaron a notar que se abría una brecha entre ambas. Y qué casualidad que sea luego de todo lo que pasó.

Luisa Fernanda W aclaró en sus historias de Instagram que ella no tenía problemas con "La Segura". Pero ella cuenta otra cosa.

Subió unos videos donde se desahogó, pero luego borró todo.

No dio nombres, pero habló de "lealtad". Así se despacharon contra Luisa las hermanas Legarda.

También dijo que a su vida llegaron personas que no son como se muestran y que ya no les trata como antes porque no les tiene confianza.

“Eso está más claro que el agua… Algo pasó entre ellas y como dicen por ahí, todo saldrá a la luz. Esperemos sentados”, “La gente no habla mal cuando no tiene razones… la vida sigue, pero Luisa se excede”, “Pipe vaciló con ‘La Segura’ y ahora con Luisa”, “Pero ‘La Segura’ y las hermanas Legarda hablaron de la lealtad… ¿pasaría algo por lo de Pipe?”, “Lo mismo que pasó con las hermanas Legarda sucedió con ‘La Segura, solo que ella no ha hablado directamente, qué triste por ella”.

Luisa W y Pipe Bueno afirman que no tienen una relación. Pero "La Segura" habló de todo ello hablando de su supuesto beso.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO