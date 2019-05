Flores y más flores: la romántica coincidencia entre Camila Recabarren y su pareja Dana Hermosilla

No se necesita motivo para regalarle algo a la persona que quieres. Un detalle, algo que mantenga el romanticismo. Así también piensa Camila Recabarren y su pareja, Dana Hermosilla.

Su relación ha dado que hablar el último tiempo. Si bien no son una pareja formal, aclararon que son exclusivas con la otra. Al no pololear los aniversarios no son necesario celebrarlos, pero de igual manera ambas se sorprendieron el mismo día con el mismo regalo.

Subieron a sus historias de Instagram la divertida coincidencia. Camila le regaló a Dana unas rosas y un lirio amarillo. Mientras que la pareja de la ex miss Chile también le regaló un ramo de flores.

"No es aniversario. Todos los días son especiales … Cuando tú y tu chica sincronizan pensamientos 🧡", escribió Hermosilla en la foto donde muestra el regalo que recibió de la modelo.

Recabarren también compartió la romántica casualidad. Al igual que su pareja subió una foto con el regalo a su historia de Instagram y escribió: “Wna, que coincidencia. CTM ”en un video donde se puede apreciar las flores que le regalaron.

Revisa el backstage de Vicentico: